Maroc: fortes pluies parfois orageuses de lundi à mardi dans plusieurs régions du pays

De fortes pluies parfois orageuses de niveau organe sont attendues, de lundi à 20h00 jusqu'au mardi à midi, dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé dimanche la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Les provinces concernées sont Driouch, Nador, Oujda-Angad, Berkane, Taourirt, Taza et Jerada, précise la DMN dans un bulletin météorologique spécial.



En outre, des rafales de vent parfois fortes, également de niveau orange, sont prévues de lundi entre midi et 20h00 à Figuig, Errachidia, Zagora, Midelt, Tinghir et Ouarzazate, ajoute la même source.



Des rafales de vent relativement fortes (60 à 70 km/h) sont également prévues, ce dimanche entre 12h00 et 18h00, dans les provinces de Figuig, Errachidida, Guercif et Boulmane, poursuit la DMN.



Par ailleurs, des chutes de neige, qui peuvent atteindre 5/10 cm sur les hauteurs de plus de 1.800 m, intéresseront, de lundi à 22h00 jusqu'au mardi à minuit, dans les provinces d'Ifrane, Azilal, Beni Mellal et Midelt.