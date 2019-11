Maroc: fortes pluies et fortes rafales de vents de niveau "orange" dans plusieurs provinces du pays

De fortes pluies et fortes rafales de vents de niveau "orange" sont prévus vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Ainsi, de fortes pluies, de niveau orange, sont prévues du vendredi à 12H au samedi à 10h sur les reliefs de Chefchaouen, Al Hoceima, Taounate, Larache et Ouezzane (entre 80 et 130 mm), ainsi que Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tétouan, Kénitra, Sidi Kacem, Taza et Sefrou (entre 40 et 70 mm), a indiqué la DMN dans son bulletin spécial.



Aussi, de fortes rafales de vents de niveau orange (75/95km/h) concerneront, vendredi et samedi, les préfectures et les provinces d'Al Hoceima, Boulemane, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Ifrane, Larache, M'diq-Fnideq, Midelt, Nador, Ouezzane, Tanger-Assilah, Taza, Taourirte, Guercif, Jerada, Tétouan, Taounate, Sefrou, El Hajeb, Berkane et Oujda, selon le bulletin.



Des rafales de vents de sud-ouest assez fortes (55/70 km/h) sont attendus, vendredi et samedi, sur le Saiss, la Méditerranée, le nord de l'Oriental, Oulmès, le Moyen-Atlas et les autres côtes au nord d'El Jadida, a ajouté la même source.