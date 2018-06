Maroc : exonération des agriculteurs de la redevance relative au minimum de consommation de l'eau d'irrigation (ministre)

Cette décision, annoncée mardi par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, los de son intervention à la Chambre des Conseillers, s'inscrit en droite ligne des objectifs du Plan Maroc vert (PMV) visant à améliorer les revenus des agriculteurs en général et des petits agriculteurs en particulier, indique un communiqué de la Direction régionale de l'Agriculture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Il s'agit ainsi d'exonérer les agriculteurs du paiement de la redevance relative au minimum de consommation de l'eau d'irrigation, qui a été imposée depuis la création de l'Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos au début des années 1970. Les agriculteurs de la région devaient alors payer une redevance sur le minimum de consommation de l'eau d'irrigation, fixé à 3.000 m3/ha, même si la consommation reste en deçà de ce seuil.



Le communiqué note que cette décision d'exemption intervient suite au changement positif qu'a connu le secteur agricole au niveau de la région, à la faveur du montant des investissements importants engagés dans la modernisation et la gestion des eaux d'irrigation, et de la bonne gouvernance du domaine de l'irrigation au périmètre du Loukkos, qui a permis d'atteindre un taux de recouvrement de créances de l'ordre de plus de 90%.



Ainsi, cette décision aura un effet positif sur les agriculteurs, en raison de la baisse de la facture d'eau, et devrait les encourager à investir dans le développement de leurs activités agricoles.