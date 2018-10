Maroc: enquête ouverte après le tragique déraillement d'un train

Le train navette rapide (TNR) No 9 assurant la liaison entre Rabat et Kénitra a déraillé, mardi matin, au niveau de Bouknadel, faisant sept morts et 86 blessés. Le roi Mohammed VI a donné ses instructions au ministre de l’Intérieur et au ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, qui se sont rendus sur les lieux de l’accident.