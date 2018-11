Maroc: effondrement de deux maisons à Casablanca, 2 morts et un blessé

Deux femmes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans cet effondrement. La maison où logeaient les victimes, composée de quatre niveaux, s'est effondrée en premier vers 7H15 avant d’entraîner l’autre habitation mitoyenne inoccupée.



Les deux immeubles font l'objet depuis 2012 d'une interdiction d'habiter sur la base d'une expertise réalisée par le laboratoire public d'essais et d'études, a indiqué le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la Ville.



En outre, les habitants ont été alertés dans l'immédiat d'évacuer l'immeuble pour préserver leur sécurité, d'après un communiqué du ministère, qui note que deux fils de la même famille avaient bénéficié de deux appartements de la Société nationale d'aménagement communal (SONADAC).



Dans une déclaration à la MAP, Bakhyi Rachid, fils de l’une des deux victimes, a indiqué que sa mère, deux sœurs et une nièce, Ghaiti Amal retirée vivante des décombres, n’ont pu quitter les lieux pour cause de «différend familial» et ce, en dépit des mises en gardes des autorités locales et de la SONADAC en charge des opérations de relogement des familles.



«Ma sœur ainée Bakhyi Fatima, qui habite dans un autre quartier de Casablanca, a bloqué le processus du dossier de déménagement», a expliqué Bakhyi Rachid, qui, lui-même, avait déménagé.



Rappelant que sa famille a déjà bénéficié du programme de relogement des résidents des maisons menaçant ruine dans la médina, il a ajouté qu’il va «ester en justice contre sa sœur aînée pour avoir bloqué le processus de déménagement».