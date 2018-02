Maroc: des villages isolés à cause de la neige

Quelque 900 établissements scolaires, situés pour la plupart en milieu rural, ont été fermés en raison des "mauvaises conditions météorologiques", a indiqué mercredi le ministère de l'Education dans un communiqué.



Le ministère des Transports avait fait état mardi de dizaines de routes coupées du fait de la neige, aggravant l'isolement des villages en altitude.



L'intérieur du pays, avec ses massifs montagneux, est le plus rudement affecté par cette nouvelle vague de froid.



Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum, plusieurs bourgs du Haut et du Moyen-Atlas se trouvent dans un "isolement total", confrontés à des coupures d'eau et d'électricité.



Des villageois sont "encerclés par la neige" et "livrés à eux-même", rapportait mercredi le journal Assabah, évoquant même des bergers "portés disparus" dans le Moyen-Atlas.



"Des recherches ont été entamées pour localiser six familles de nomades (...) entre Midelt et Tinghir, sur Jbel Aghenou", a indiqué à l'AFP une source au sein du ministère de l'Intérieur.



Les autorités marocaines, qui ont déclenché un plan anti-froid, ont assuré que "49.000 familles dans 22 provinces ont bénéficié d'une opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures".



"Tous les moyens (...) sont mobilisés pour désenclaver les régions ayant connu des chutes de neige et une forte baisse des températures", a précisé mercredi le ministère de l'Intérieur.



Si l'intérieur du Maroc subit chaque année de fréquentes intempéries (gel, neige) de novembre à avril, la côte atlantique, en particulier dans le Sud, est réputée pour sa douceur hivernale.



Mais depuis le début de l'année, l'ensemble du pays est touché par des vagues de froid successives: même le désert marocain au climat habituellement aride a été en partie recouvert d'un épais manteau blanc, phénomène météorologique rare dû à une vague de froid venue du nord de l'Europe.