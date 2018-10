Maroc: des centaines de migrants secourus par la Marine royale

La Marine marocaine a secouru 308 migrants, dont 187 originaires de pays de l'Afrique subsaharienne et d'autres Marocains embarqués à bord de 16 embarcations pneumatiques.



Les embarcations ont été interceptées dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'elles étaient en difficulté au large de la Méditerranée et de l'océan Atlantique, a indiqué une source militaire citée par la MAP.



Les opérations de sauvetage se sont poursuivies durant la journée du vendredi et "tous les migrants ont été ramenés à différents ports du royaume sains et saufs", selon la même source.