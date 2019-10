Maroc: décès de l'homme d'affaires et résistant Moulay Messaoud Agouzzal

Moulay Messaoud Agouzzal, Homme d'affaires et résistant, est décédé, samedi dans un hôpital à Casablanca, à l'âge de 89 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de la CGEM de Meknès-Ifrane.



Né en 1930 à Ida Ougnidif, province de Chtouka Ait-Baha, cet autodidacte était opérateur économique exceptionnel qui a réussi à bâtir au lendemain de l’indépendance un conglomérat économique, diversifié et prospère.



Dans les années 40, feu Messaoud Agouzzal s'était lancé dans une activité de négoce d’huile d’olive qui lui a rapporté beaucoup d’argent, puisqu’en 1956 il était devenu le premier exportateur d’huile d’olive vers l’Italie.



Deux décennies plus tard, Moulay Messaoud va créer les "Huilleries de Meknès", puis en 1974 il va se lancer dans le secteur immobilier, mais l’ascension va venir lors de la vague de marocanisation, dans laquelle, Messaoud Agouzzal va racheter Chimicolor et Chimilabo.



Le nom de Moulay Messaoud Ben Brahim Agouzzal était aussi lié à la résistance et à la lutte contre l’occupation. Le défunt est également connu pour avoir participé à la logistique déployée lors de la Marche verte.



Feu Agouzzal sera inhumé, lundi, après la prière d'Addohr dans la ville de Meknès.