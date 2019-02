Maroc: décès de l’ancien joueur du KACM Abdelkrim Zaidani

L’ancien joueur du Kawkab de Marrakech (KACM)-section football, Abdelkrim Zaidani connu sous le nom de "Krimou" est décédé mercredi dernier, à Marrakech, à l’âge de 88 ans.



Le défunt a été inhumé au cimetière Bab Doukkala à Marrakech en présence des membres de sa famille, ses amis et des fans du KACM.



Le nom Abdelkrim Zaidani restera gravé à jamais dans l’histoire du KACM, en tant que joueur qui a contribué au rayonnement du club au niveau national dans les années 50, 60 et 70 aux côtés de footballeurs talentueux tels que Boumaaza, Mhamed Ben Saleh, Moulay Lahcen et Khaldi.



Feu "Krimou" avait joué et brillé avec le KACM de 1958 à 1975 et a remporté avec ce club son premier titre de championnat national en 1958, en plus de 03 coupes du trône successives (1963-1964-1965).