Maroc : décès de Tayeb Bencheikh, ancien ministre de la Santé

L'ancien ministre de la Santé, Tayeb Bencheikh, est décédé, dans la nuit de dimanche à lundi à Rabat à l’âge de 81 ans des suites d’une longue maladie, apprend-on auprès de sa famille.



Membre fondateur du Rassemblement national des indépendants (RNI) et membre de son conseil exécutif pendant 30 ans, feu Tayeb Bencheikh a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement, dont celui de ministre chargé du plan et développement régional (1979-1982), ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires économiques (1983-1985) et ministre de la santé (1985-1992).



Il a été également membre de la Chambre des Représentants de 1977 à 1984.



Diplômé de l’Institut d’études politiques et de l’Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) de Paris, le défunt a été décoré de plusieurs Ordres nationaux et internationaux.



Les obsèques de feu Tayeb Bencheikh auront lieu lundi après la prière d’Al Asr au cimentière de Hay Ryad à Rabat.