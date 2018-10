Maroc: de nouveaux cadavres de migrants repêchés après un naufrage

De nouveaux corps ont été repêchés mercredi sur les côtes marocaines après le naufrage lundi, au large de Nador (nord), d'une embarcation de migrants qui a fait au moins 13 morts, a-t-on appris auprès des autorités locales et d'une ONG.



"Deux corps de migrants ont été repêchés mercredi", a dit à l'AFP un responsable au sein des autorités locales, qui avaient fait état lundi d'un premier bilan de 11 morts.



Selon les autorités marocaines, l'embarcation s'est retrouvée en "difficulté" lundi au large de Nador, ajoutant qu'une trentaine de migrants avait été "secourue". Le passeur présumé, un Malien âgé de 18 ans qui se trouvait à bord, a été arrêté, ont-elles annoncé mardi soir dans un communiqué.



Le Maroc connaît un afflux de migrants et de réfugiés voulant gagner l'Europe. Depuis janvier, plus de 36.600 migrants sont arrivés en Espagne clandestinement par la voie maritime, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), soit plus du triple que l'an dernier sur la même période.



Au moins 363 migrants sont morts en 2018 en tentant de gagner l'Espagne par la mer à partir des côtes marocains, selon l'OIM.



D'après des chiffres officiels, le Maroc a stoppé 54.000 tentatives de passage vers l'UE et démantelé "74 réseaux criminels de traite d'êtres humains" depuis début 2018.