Maroc : coup d’envoi du Moussem des fiançailles à Imilchil

Le coup d'envoi du Moussem des fiançailles et de la 16 ème édition du Festival des musiques des cimes a été donné, vendredi soir à Imilchil, dans la province de Midelt.



La cérémonie d’ouverture de la fête des noces a été marquée notamment par des prestations musicales de troupes folkloriques locales, qui ont brillamment interprété des chants reflétant les spécificités culturelle de cette région du Royaume.



A cette occasion, une visite au mausolée de Sidi Ahmed El Maghni a été organisée, ainsi qu’une exposition des produits du terroir de la province de Midelt initiée par des associations locales et des sessions de formation dans ce domaine.



Au programme de cette manifestation de trois jours, organisée à l’initiative de la préfecture de Midelt, du Conseil de cette province, des communes d’Imilchil et de Bouzemou, de plusieurs partenaires et de la société civile, une exposition d’art plastique de l’artiste Hasnae Ouamou.



Des soirées musicales et artistiques, ainsi qu’une course sur route sont aussi au rendez vous.



Cette manifestation culturelle et artistique permet aux visiteurs de découvrir l’une des plus belles régions du Maroc qui regorge de ressources et de potentialités naturelles, ainsi que ses spécificités socio-culturelles et artistiques.



Le Moussem constitue, en outre, une opportunité pour les populations de la région et les touristes en visite à Imilchil d’assister à la fête des nonces qui se tient en parallèle avec le Festival des musiques des cimes.



Le Festival des musiques des cimes a pour objectif de contribuer à la préservation de l’héritage culturel de la région, à travers la promotion des traditions locales et du tourisme de montagne et la mise en exergue du patrimoine musical local.