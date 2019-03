Maroc: colloque sur "la migration internationale dans le contexte africain : réalités et défis"

Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, l’Université Mohammed Premier d’Oujda organise les 27 et 28 mars, en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et le Conseil régional de l’Oriental, un colloque international sur le thème 'la migration internationale dans le contexte africain : réalités et défis'.



Le colloque a pour objectif de débattre de la question des migrations et de ses conséquences sur les pays africains en général et le Maroc en particulier et d’élaborer des réponses aux questions soulevées, en soulignant les efforts déployés par le royaume du Maroc à cet égard.



Trois axes importants seront au menu: "le rôle des institutions africaines dans la promotion des partenariats et des coopérations dans le domaine de migration", "les politiques européennes dans le domaine de la migration et de l’intégration sociale" et "le management de migration Sud-Sud et défis du développement et de la sécurité".