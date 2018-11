Maroc : colloque international sur ‘’religions et sciences sociales’’, les 16 et 17 novembre à Fès

Initiée par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, l’Université internationale de Rabat et la Chaire de l’Unesco d’études des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique-Canada, cette rencontre traitera de ‘’la religiosité dans sa présence plurielle dans les faits et non dans les conceptions des théologiens et des théoriciens’’.



Cette manifestation scientifique, qui réunira des chercheurs de renommée internationale du Canada, de France et d’Espagne et des spécialistes marocains en sociologie des religions, vise l’ouverture d’un débat sur un certain nombre de questions, à savoir ‘’Identités ouvertes ou fermées ?’’, ‘’Dialogue ou conflit des religions ?’’, ‘’Tolérance ou violence des religions ?’’, ‘’Foi ou pratique ?’’ et ‘’voies modérées ou radicalismes violents ?’’.



Cette édition tend aussi à renforcer des échanges scientifiques sur les sciences sociales et les religions et contribuer au développement de nouvelles approches et conceptions du religieux sur la pluralité des religions, selon les organisateurs.



Les participants à ce colloque devront débattre de plusieurs axes, dont ‘’religion et religiosité’’, ‘’religion et identité’’, ‘’religion et modernité des croyances et des formes de religiosité’’ et ‘’religion et radicalisme’’.