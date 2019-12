Maroc: chutes de neige et rafales de vent parfois fortes lundi et mardi dans plusieurs provinces

Des chutes de neige (1300 m) et des rafales de vent, parfois fortes, du niveau orange sont attendues les lundi et mardi dans plusieurs préfectures et provinces du Royaume, indique samedi la Direction de la météorologie nationale (DMN).



Les chutes de neige (15-50 cm) intéresseront, du lundi à 16h00 au mardi à 24h00, les provinces d'Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Beni Mellal, Azilal, El Haouz et les hauteurs de Chichaoua, Taroudanet, Tinghir, El Hajeb, Sefrou et Taza, précise la DMN dans un bulletin spécial.



Des rafales de vent, parfois fortes (75 à 90 km/h), sont prévues le lundi entre 06h00 et 24h00 à Essaouira, Chichaoua, Youssoufia, Safi, Sidi Bennour, Berrchid, Nouaceur, Mediouna, Casablanca, Settat, Rhamna, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Fqih Bensaleh, Beni Mellal, Khénifra, Ifrane, El Haouz, Azilal, Mohammedia, Benslimane, Skhirate, Témara, Rabat-Salé, Kénitra, Larache, Tanger, Asilah, Fahs-Anjra, Chefchaoun, Al Hoceima, Midelt Figuig, Taourirt, Jerada et Oujda.



Des rafales de vent, parfois fortes (75 à 85 km/h), sont aussi attendues mardi de 00h00 à 21h00 dans les provinces de Guelmim, Sidi Ifni, Tiznit, Chtouka Aït Baha, Taroudanet, Midelt, Boulemane, Figuig, Taza, Guercif, Taourirt, Jerada, Oujda, Berkane et Nador, selon la même source.



Par ailleurs, des pluies modérées à localement fortes intéresseront lundi les provinces de Safi, Essaouira, Agadir Ida outanane, Inzegan-Ait Melloul, Chtouka Aït Baha, Taroudanet, Azilal, Beni Mellal, Khénifra, Taounate, Ouezzane et Larache, souligne le communiqué.