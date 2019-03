Maroc: averses orageuses fortes et rafales de vents, samedi et dimanche dans plusieurs provinces

Ces averses orageuses seront enregistrées du samedi à 18H jusqu'au dimanche à 12H dans les provinces de Tata, Zagora, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir et Errachidia a précisé la DMN dans un bulletin météorologique spécial, notant que le même phénomène intéressera samedi de 15H à 24H les provinces d'Essaouira et de Safi.



Des averses modérées pourront intéresser, samedi après midi, les provinces de Boujdour, Smara et Laâyoune et la nuit suivante les provinces d'El Jadida, Sidi Bennour, Chachaoua et Youssoufia, d'après le bulletin météorologique.



Aussi, de fortes rafales de vent, atteignant 70 à 85 km/h sont prévues samedi et dimanche dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et Mdiq-Fnideq, a conclu la même source.