Maroc: audition repoussée pour le footballeur Harit impliqué dans un accident

L'audition prévue lundi du footballeur franco-marocain Amine Harit (Schalke 04), impliqué dans un accident mortel au Maroc, a été repoussée et des négociations sont en cours pour un accord amiable avec la famille de la victime, a-t-on appris de source proche du dossier.



L'international qui vient de fêter ses 21 ans a été impliqué dans un accident de la route qui a entraîné la mort d'un piéton à Marrakech (sud), samedi peu après minuit. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.



Alors qu'il devait être présenté devant un procureur à Marrakech lundi "en état de liberté et avec retrait de son passeport", l'audition a été repoussée pour "laisser la voie aux négociations avec la parents de la victime en vue d'un arrangement amiable" et financier, selon la source jointe par l'AFP.



Cet accord pourrait clore les poursuites judiciaires. L'homicide involontaire causé par un accident de la route est passible de trois mois à cinq ans de prison, peine qui peut être doublée en cas de circonstances aggravantes - alcoolémie, excès de vitesse, infraction routière.....



L'accident est survenu alors que le joueur circulait en compagnie de son frère âgé de 14 ans sur une avenue de Marrakech. Le footballeur marocain Fayçal Fajr (Getafe FC) l'a rejoint au commissariat après l'accident. La présence du joueur Imad Faraj (LOSC Lille) à Marrakech a été évoquée par erreur, ce dernier se trouvant à Lille au moment des faits.



Amine Harit est arrivé au Maroc après la Coupe du monde où il jouait avec les "Lions de l'Atlas". Il a été désigné homme du match de la rencontre Maroc-Iran malgré la défaite de son équipe.



Le Franco-marocain a fait ses débuts au FC Nantes en 2012, avant de rejoindre l'été dernier le club allemand de Schalke 04. Le club s'est associé au joueur pour présenter ses condoléances à la famille de la victime, un homme âgé de 30 ans, en soulignant dans un communiqué qu'Amine Harit "n'avait pas réussi à éviter cet accident tragique".