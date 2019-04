Maroc: au moins 16 migrants tués dans un accident de la route

Au moins seize migrants subsahariens ont été tués samedi au Maroc et 17 autres blessés "plus ou moins grièvement" après la chute de leur véhicule dans un canal d'irrigation dans le nord-est du pays, a rapporté l'agence marocaine de presse MAP.



Les migrants blessés, des "candidats à l'immigration clandestine issus de pays d'Afrique subsaharienne", ont été transportés à l'hôpital de Berkane et une enquête a été ouverte pour "élucider les circonstances de l'accident", a précisé la MAP, citant les autorités locales.



Le conducteur du véhicule, qui a pris la fuite, est recherché, selon la même source.



L'accident a eu lieu sur une route secondaire reliant les villes de Saidia et Nador, non loin de l'enclave espagnole de Melilla.



Le véhicule transportait près de 50 migrants subsahariens, selon l'AMDH-Nador, "sans doute conduits par un trafiquant" pour embarquer à destination de l'Espagne.



Les traversées vers l'Espagne sont passées de près de 22.000 en 2017 à quasiment 57.500 en 2018, selon un bilan publié début mars par le ministère de l'Intérieur espagnol.



Les autorités marocaines, elles, ont stoppé en 2018 quelque 89.000 "tentatives d'immigration irrégulière" dont 29.000 en mer, selon les chiffres officiels.