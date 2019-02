Maroc: arrestation de six étrangers pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans l'escroquerie et la fraude via les réseaux sociaux

La Brigade nationale de la police judiciaire a procédé, mercredi, à l'arrestation de six étrangers, dont deux femmes, de nationalités sénégalaise, nigérienne et guinéenne, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le domaine de l'escroquerie et la fraude à travers les réseaux sociaux, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Le mode opératoire des membres de ce réseau consistait à accéder aux sites de communication et de discussion sur internet en utilisant de faux comptes et de fausses identités prétendant être des ressoritssants européens désirant se marier avec des femmes marocaines, et à envoyer des colis à leurs victimes supposés contenir des cadeaux précieux et d'importantes sommes d’argent destinées soi-disant à des investissements au Maroc, avant d’exiger aux victimes de transférer des sommes d'argent comme étant de taxes douanières, souligne un communiqué de la DGSN.



Les procédures de l'enquête technique et sur le terrain ont révélé que les suspects ont reçu d'importantes sommes d'argent suite à ces actes frauduleux, fait savoir la même source, précisant qu'une des prévenus a été interpellée en flagrant délit avec 75.000 dirhams envoyés par l'une des victimes, tandis que les perquisitions ont permis la saisie de reçus de transfert d'argent, de matériel informatique et des téléphones mobiles, ainsi que le butin issu de ces opérations de fraude et d'escroquerie.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les investigations et les enquêtes se poursuivent pour l'arrestation des autres impliqués dans ces crimes et la détermination des ramifications éventuelles aux niveaux national et international de ce réseau criminel.