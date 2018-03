Maroc: arrestation de l'auteur de la tentative de viol d'une fille filmée et diffusée sur Internet

La Gendarmerie royale dans la province de Rhamna (région de Marrakech) a procédé, mercredi matin, à l'arrestation de l'auteur de la tentative de viol d'une fille qui figurait dans une vidéo publiée sur Internet, et ce suite aux investigations menées par les services sécuritaires compétents, apprend-on auprès des autorités locales. Selon les données préliminaires, le mis en cause (21 ans) est un habitant du Douar Kdaoua, dans la commune d'Ait Hammou à Bouchane, alors que la fille agressée (17 ans) réside à Douar Maâlmine Loued dans la même commune de la province de Rhamna, précise-t-on de même source.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête qui se poursuit sous la supervision du parquet compétent, alors que l'identité de l'autre personne qui a filmé ces actes criminels a été déterminée et les investigations sont en cours en vue de son arrestation, ajoutent les autorités locales de la province de Rhamna.