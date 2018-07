Maroc: aggravation du déficit commercial à 7,8% à fin juin 2018 (Office des changes)

Le déficit commercial s'est aggravé de 7,8% à 100,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2018 contre 93,5 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.



Cette aggravation est attribuable à une nette augmentation des importations (+21,6 MMDH), plus importante que celle des exportations (+14,3 MMDH), explique l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs du mois de juin 2018.



La hausse des importations de 9,9% à environ 241 MMDH est due à l’accroissement des acquisitions de la totalité des groupes de produits, principalement des achats de biens d’équipement (+6 MMDH), de produits énergétiques (+5,3 MMDH) et de produits finis de consommation (+4,3 MMDH), fait savoir la même source, notant que la hausse des achats de ces trois groupes de produits constitue 71% de la hausse totale des importations.



Concernant les exportations, celles-ci enregistrent une progression de 11,4% à 140,1 MMDH au titre des six premiers mois de 2018, précise l’Office des changes, relevant que ce résultat fait suite à l’amélioration des exportations de tous les secteurs, essentiellement celles de l’aéronautique (23,9%), de l'automobile (19,1%) et des phosphates et dérivés (16,5%).