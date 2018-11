Maroc : Voyages-découvertes gratuits à bord du TGV Al-Boraq du 26 au 28 novembre (ONCF)

L'Office national des chemins de fer (ONCF) organise durant la période du 26 au 28 novembre des voyages-découvertes à titre gracieux à bord du TGV Al-Boraq au profit des citoyens, tout en établissant des modalités précises de participation à cette offre.



"Comme annoncé et dans le sillage de l’inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'Assiste, du Train à Grande Vitesse, l'ONCF organise ces voyages pour permettre aux usagers de vivre la nouvelle expérience qu’offre Al Boraq", annonce mardi l'Office dans communiqué, faisant savoir que des modalités ont été mises en place en vue d’organiser l'accueil des bénéficiaires et leur déplacement à bord dans des conditions optimales.



Ainsi, l'ONCF indique que toute personne désirant profiter d’un voyage-découverte à bord d’Al Boraq est invitée à s’inscrire au préalable, notant que pour une meilleure gestion des demandes, l’inscription ne pourra pas se faire en gare mais uniquement via internet sur le site marchand www.oncf-voyage.ma, ou en appelant le Centre de relation clients au 2255 et ce, de 8h à 18h à partir du vendredi 23 novembre.



Le participant, précise-t-on, est invité à communiquer son nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de la CIN et la date et heure souhaitées du voyage, ajoutant qu'en cas de disponibilité de place, le bénéficiaire est informé par mail, si la réservation est faite par internet, ou par téléphone si la réservation est faite par téléphone, des données relatives à son voyage, à savoir la date, l’heure, le numéro du train, le numéro de la voiture et le numéro de siège….



Le bénéficiaire devra récupérer son billet au plus tard 24h avant son départ (sinon la demande sera annulée) à la gare de son choix, pour l’une des relations suivantes : Tanger/Kénitra, Tanger/Rabat ou Tanger/Casablanca, précise l'Office, notant que chaque participant ne pourra prétendre au maximum qu’à un seul voyage simple ou aller/retour.



"Al Boraq étant une réalisation marocaine, faite par des Marocains pour les Marocains, le sens du civisme est largement rappelé pour préserver les équipements dans les gares et à bord des trains", souligne la même source.



"Tout en étant conscient de ne pouvoir satisfaire toutes les demandes (13 trains aller et 13 trains retour par jour avec une capacité de 533 places par train), ces dispositions ne visent qu’à mieux organiser la participation du public et lui garantir un voyage-découverte serein, lors duquel il pourra savourer une nouvelle expérience du voyage", conclut le communiqué.