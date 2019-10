Maroc-USA: Workshop sur l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique national (ONEE)

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a organisé, les 25 et 26 septembre 2019 au Centre des sciences et techniques de l’électricité, un workshop sur l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique national, et ce dans le cadre du partenariat entre l'Office, l'ambassade des Etats Unis au Maroc, le Département américain de l’Energie et le National Renewable Energies Laboratory (NREL).



Intervenant à cette occasion, le Directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a rappelé le contexte de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, marqué par la planification d’un mix électrique de 42% à l’horizon 2020 et plus de 52% en 2030. Il est revenu, par la suite, sur les thématiques échangées pendant ces deux jours entre les experts du NREL et les ingénieurs et cadres de différentes institutions marocaines (MEMDD, ONEE, MASEN), ajoutant que ces thématiques abordaient les prévisions de l’intermittence des énergies renouvelables, les stratégies de stockage de l’énergie électrique, les mesures techniques pour assurer la stabilité et la fiabilité des réseaux électriques et l’impact des sources de production décentralisées sur la planification et l’exploitation du système électrique marocain.



Cité dans un communiqué, M. El Hafidi a demandé au groupe de travail d’étendre le partenariat bilatéral à la mise en place de laboratoires de recherche appliquée aux problématiques de l’ONEE dans le cadre de la stratégie d’encouragement à l’innovation et à la R&D et du développement des compétences.



De son côté, M. Chris Fall, directeur du bureau des sciences au Département US de l'Energie a salué "la pertinence" de ce workshop dans le cadre des liens d’amitié entre le Maroc et les Etats Unis d’Amérique et réitéré la disposition de son Département à participer au renforcement des capacités au Maroc dans le domaine de la formation et de la R&D, conclut le communiqué.