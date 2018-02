Maroc-UE : Nasser Bourita s’entretient à Bruxelles avec Federica Mogherini

M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a eu, vendredi à Bruxelles, un entretien avec la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.



«Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des contacts réguliers avec les responsables européens par rapport à un partenariat solide multidimensionnel et par rapport à des échéances qui sont importantes pour ce partenariat», a déclaré M. Bourita à la MAP à l’issue de cette entrevue qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne, Ahmed Réda Chami.



Cet entretien a également été l’occasion d’échanger sur d’autres questions régionales et internationales, a ajouté le ministre.



A rappeler que M. Bourita avait pris part auparavant à la conférence internationale sur le Sahel réunissant les chefs d’État et de gouvernement de l'Union européenne et des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger), ainsi que des représentants d’organisations internationales et d'autres pays concernés.



La conférence, qui a permis de mobiliser un montant de 414 millions d'euros en soutien à la Force anti-terroriste conjointe du G5 Sahel, avait été consacrée au renforcement du soutien international aux pays de la région dans les domaines de la sécurité et du développement.