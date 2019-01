Maroc-UE: Federica Mogherini attendu ce soir à Rabat

Alors que le Parlement européen a adopté ce mercredi l'accord agricole Maroc-UE, la haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini arrive en début de soirée au Maroc pour une visite de deux jours au Maroc consacrée à consolider la dynamique de relance des relations entre le Royaume et l'UE.



Lors de sa visite, Mme Mogherini aura des entretiens avec plusieurs hauts responsables marocains et des rencontres avec des représentants de la société civile, a-t-on appris de source européenne.



«Cette visite s'inscrit dans la dynamique de relance des relations entre le Maroc et l'Union européenne, de manière à constituer un partenariat stratégique plus étroit, profond et ambitieux», affirme-t-on de même source.



Lors de ses rencontres, Mme Mogherini et ses interlocuteurs passeront en revue les relations bilatérales dans les domaines politique, économique, sécuritaire et migratoire et discuteront également des questions de politique régionale.