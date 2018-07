Maroc: Thami Ghorfi nommé président du Conseil consultatif du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de l'AACSB

Le président de l’École de Management (ESCA), Thami Ghorfi, a été nommé président du Conseil consultatif du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Il s'agit du conseil de la plus importante association dans le domaine de l'enseignement du management et des affaires, qui regroupe le plus large réseau des Business School à l'échelle internationale, a indiqué M. Ghorfi dans une déclaration à la MAP à cette occasion.



Le conseil consultatif de l'AACSB a pour "vocation de contribuer à mieux comprendre le contexte de la région MENA, qui est extrêmement diversifié et très riche, en termes de variété et de type de situation de pays ainsi que de modèles de système d'éducation", a-t-il précisé.



Ce conseil a aussi pour mission d'apporter les moyens qui permettront d'améliorer l'enseignement du management et du business, a ajouté le nouveau président du conseil consultatif MENA de l'AACSB, relevant les besoins du monde arabe d'un "enseignement de qualité" avec un certain "nombre de standards". Il a aussi pour mission d'apporter de l'aide au Conseil d’administration de l'AACSB afin qu'il puisse prendre les meilleures décisions concernant la région, de développer des relations avec des entreprises et de traiter les thématiques préoccupantes dans la région, a-t-il poursuivi. Nommé le 1er juillet à la tête du conseil consultatif du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de l'AACSB, Thami Ghorfi cumule une large expérience internationale dans le conseil académique en tant que membre du Comité EDAF (Deans Across Frontiers) de l'EFMD, membre du Conseil académique du Global Business School Network de Washington DC et membre du Conseil académique pour la région Afrique du Nord et Moyen-Orient de l’AACSB.



Créée en 1916, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) est l’Association américaine des écoles de management qui applique les normes d'excellence les plus élevées. Elle offre des services de qualité, qui prennent en considération le développement professionnel et personnel, à plus de 1.600 organisations membres et à plus de 800 écoles de Management accréditées dans le monde entier.