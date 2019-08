Maroc Telecom-Gouvernement : Signature de la 6ème convention d'investissement pour 10 MMDH

Maroc Telecom a annoncé, lundi, la signature de la sixième convention d'investissement avec le gouvernement pour le développement des télécommunications dans le Royaume à travers la réalisation, sur les trois prochaines années (2019-2021), d'un programme d'investissement de 10 milliards de dirhams (MMDH).



Ce programme d'investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la politique volontariste en matière d'investissements de l'opérateur marocain de télécommunication, vise le développement et le renforcement de l'infrastructure de télécommunications, le déploiement du Haut et du Très Haut Débit Mobile et Fixe et la création de nouveaux emplois au Maroc, fait savoir Maroc Telecom dans un communiqué.



Dans le cadre des cinq dernières conventions, Maroc Telecom a investi plus de 58 MMDH, précise la même source, notant que la présente convention portera le volume global cumulé des investissements à plus de 68 MMDH sur le territoire national.



Maroc Telecom, qui confirme sa vocation d'investisseur de premier plan à l'échelle nationale, assure en permanence le développement de ses réseaux de télécommunications, afin de répondre à la croissance continue du trafic ainsi qu'à la nécessité de déployer de nouvelles technologies d’accès pour le Très Haut Débit.