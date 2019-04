Maroc-Russie : Bourita s’entretient à Moscou avec Serguei Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, s'est entretenu mardi à Moscou avec le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, en marge du 5ème Forum de coopération arabo-russe.



Lors de cet entretien, MM. Bourita et Lavrov se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales qui connaissent une évolution positive à la faveur de l'accord du partenariat stratégique approfondi signé par les deux pays lors de la visite historique du Roi Mohammed VI à Moscou, en mars 2016. Les deux ministres ont également abordé les questions régionales d’intérêt commun notamment la situation en Afrique du Nord et dans le monde arabe.



Ils ont aussi convenu à cette occassion de mettre en place un mécanisme régulier de concertation diplomatique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.



Cette rencontre intervient dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations entre le Maroc et la Russie suite notamment à la visite de travail effectuée par M. Lavrov à Rabat, du 24 au 25 janvier, et à l’audience que lui a accordée Sa Majesté le Roi. L'entretien s'est déroulé en présence notamment du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, et de l’ambassadeur du Maroc à Moscou, Abdelkader Lecheheb.