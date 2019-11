Maroc-Royaume Uni: Mise en place d'un cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle

Ce mémorandum d'entente, conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, a pour objet la mise en place d'un cadre de coopération dans les domaines d’échange de bonnes pratiques et d'expériences et vise le renforcement des capacités des ressources de l'OFPPT.



Selon la directrice générale de l'OFPPT, Loubna Tricha, il s'agit d'un cadre global de coopération axé sur l'assistance technique pour répondre aux besoins spécifiques de l'Office en matière de mise en place de nouveaux cursus de formation et de formation des formateurs.



L'Office souhaite, ainsi, bénéficier de l'expérience du Royaume-Uni en matière de gestion et de gouvernance de méga-centres de formation professionnelle, a-t-elle affirmé dans une déclaration à la presse.



Ce mémorandum vient également "renforcer notre réseau de partenariat à l'international, dans un esprit de partage de bonnes pratiques et expériences", a souligné la responsable, précisant que ces projets s'inscrivent dans la mise en place de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle, qui jouit d'une attention particulière du Roi Mohammed VI.



Mme Tricha a, également, annoncé qu’une "équipe conjointe comprenant des représentants des deux parties sera mise en place, dès aujourd'hui, pour assurer un suivi et une mise en oeuvre efficiente de ce projet de partenariat et mettre un maximum de nouvelles idées et de valeur ajoutée au service de la nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle".



De son côté, l’ambassadeur au Royaume-Uni à Rabat, Thomas Reilly a déclaré qu'il était très important pour son pays d’être un partenaire stratégique du Maroc dans plusieurs domaines, ajoutant que, pour lui, la formation professionnelle est un des domaines les plus importants au Maroc, surtout l'insertion professionnelle.



M. Reilly s'est, également, réjoui de pouvoir aider et contribuer dans cette démarche à laquelle il affirme accorder beaucoup de considération.