Maroc: René Girard, nouvel entraîneur du Wydad Casablanca

Le Wydad Casablanca a annoncé samedi soir l'arrivée du Français René Girard au poste d'entraîneur, une semaine après l'élimination du club marocain, tenant de la Ligue des champions d'Afrique, de l'édition 2018-19.



Girard, âgé de 64 ans, remplace d'Abdelhadi Sektioui qui a jeté l'éponge en début de semaine après l'élimination du club rouge et blanc par les Algériens d'Entente Sétif.



René Girard, qui a notamment gagné deux Coupes de France avec Bordeaux (1986 et 1987) en tant que joueur, compte à son palmarès un seul titre de champion de France remporté en 2012 avec Montpellier.



Perçu comme un entraîneur défensif, il a été limogé par le FC Nantes en décembre 2016, après une série de contre-performances.



Rival éternel du Raja Casablanca, le Wydad est l'un des clubs marocains les plus titrés, désigné meilleur club africain en 2017 par la CAF.



Le Wydad occupe la 14e place du Championnat du Maroc.