Maroc : Renault enregistre une part de marché de 43,6% en avril

Le Groupe Renault Maroc a enregistré une part de marché de 43,6% en avril 2019 avec une livraison de 5.364 véhicules, maintenant sa position de leader sur le marché des voitures particulières et utilitaires (VP-VU).



Au terme du premier quadrimestre de 2019, le groupe compte 23.013 unités livrées, avec à la clé une part de marché de 43,5%, selon les résultats commerciaux mensuels du Groupe.



Renault et Dacia demeurent les leaders incontournables du marché VP-VU en volume et en parts de marché. Dacia maintient sa position de leader avec 29,3% de part de marché des véhicules particuliers sur le mois d'avril et 3.157 livraisons.



La part de marché de la marque durant les quatre premiers mois de l'année, s’établit à 30,3% avec 14.415 véhicules Dacia ayant trouvé preneur, relève la même source.



Renault, deuxième marque du marché automobile marocain des véhicules particuliers, a consolidé sa position avec une part de marché de 16,9% et clôture le mois d’avril avec 1.818 unités livrées.



Le Losange conforte ainsi sa deuxième marche du podium avec 7.185 livraisons et une part de marché de 15,1% au cumul.



En outre, le groupe consolide sa position de leader en véhicules utilitaires et utilitaires transformés (VU-VUT), en affichant une part de marché de 25,2% en avril, avec un cumul de 1.413 unités livrées et 26,2% de part de marché.



Le groupe Renault Maroc avait également décroché 6 places du "Top Ten" des meilleures ventes et en achevant l'année 2018 avec des réalisations historiques en termes de livraisons (plus de 75.400) et de parts de marché atteignant 42,5%.