Maroc/RNI : Akhannouch appelle les jeunes à une meilleure participation à la vie politique

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de l’ouverture, vendredi soir à Agadir, de la 3ème université d’été, M. Akhannouch a souligné l’importance de la participation des jeunes aux prochaines élections et de leur adhésion à la chose politique.



"Plus de 5000 jeunes prennent part au travaux de cette université d’été, ce qui témoigne d’une grande volonté des générations montantes de faire partie du paysage politique marocain, d’emboiter le pas aux militants du parti et de tirer profit de leurs expériences dans le domaine politique et la gestion de la chose publique", a-t-il affirmé.



Pour sa part, Asmaa Ghlalou, députée du RNI, s’est félicitée de la forte participation des jeunes à cette université d’été, relevant qu'ils ont fait montre d’un grand enthousiasme pour s'impliquer dans l’action politique et d’un fort attachement à leur pays et au parti.



Ces militants en herbe, conscients de l’importance de l’action politique, se pencheront lors de cette rencontre sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles liées aux jeunes et à leurs préoccupations, a-t-elle ajouté.



Ce conclave, dont l’ouverture s’est déroulée au théâtre de verdure d’Agadir, en présence du président du parti, des membres de son bureau politique, ainsi que d'invités marocains et étrangers, a été marquée par plusieurs interventions des jeunes du RNI.



Initiée sous le signe "Une mobilisation des jeunes pour une participation politique citoyenne", cette rencontre se poursuivra par l’organisation, samedi, de plusieurs ateliers thématiques sur des questions liées, entre autres, aux "valeurs de l’entreprise et la politique", aux "jeunes et moyens de gestion d’une campagne électorale", ainsi qu'au "rôle de la femme dans l’encouragement à la participation politique".