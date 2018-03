Maroc-Qatar: Signature de 11 accords et mémorandums d'entente

Ainsi, le 6ème programme de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de l’éducation, l’enseignement, la culture et les arts pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019, et 2019-2020, a été signé entre le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saïd Amzazi, et le ministre d'Etat des Affaires étrangères du Qatar, Soltan bin Saad Al Muraikhi.



En outre, le 2ème programme de mise en œuvre de la coopération dans le domaine de la jeunesse pour 2018-2019 a été signé par le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi El Alami et le Ministre d'Etat des Affaires étrangères du Qatar.



Dans le domaine des médias, le ministre de la Culture et de la communication Mohamed Laaraj et le ministre d'Etat des Affaires étrangères du Qatar, ont signé le 4ème programme de mise en œuvre de la coopération en la matière.



Les deux pays ont également paraphé un mémorandum d’entente dans le domaine agricole, signé entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, et le ministre qatari de la Municipalité et de l'environnement, Mohammed bin Abdullah Al Rumaihi.



De même, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri et M. Al Rumaihi ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de l’habitat.



Il a été également procédé à la signature d’un programme de mise en œuvre d’une convention de coopération industrielle pour 2018-2022, paraphé par la secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham et le ministre qatari des Finances, Ali Cherif Al Emadi.



Par ailleurs, Mme Derham et Ahmed bin Jassim Al Thani, ministre qatari de l’Economie et du commerce, ont conclu un mémorandum d’entente pour la création d’une commission ministérielle commerciale mixte.



Dans le secteur de l’artisanat, il a été procédé à la signature d’un accord de coopération entre le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Sajid et le ministre qatari de l’Economie et du commerce.



A cette même occasion, M. Sajid et Jassim bin Saif Al Sulaiti, ministre qatari des transports et des communications ont paraphé un mémorandum d’entente pour la formation et la qualification de cadres dans le domaine de l’aviation et les aéroports entre l’Académie internationale Mohammed VI de l’Aviation civile et la faculté de Qatar de l’aviation.



De même, un protocole en matière de contrôle et supervision des institutions financières complémentant le mémorandum d’entente liant les banques centrales marocaine et qatarie a été signé entre le directeur général de Bank Al-Maghrib, Abderahim Bouazza et le gouverneur par intérim de Qatar Central Bank.



Il s’agit également d’un mémorandum d’entente sur l’échange de données relatives au blanchiment d’argent et le financement du terrorisme entre le président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), Jawhar Nfissi et le vice-président de l’unité qatarie des informations financières.