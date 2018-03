Maroc-Qatar : La Haute commission mixte se réunit aujourd'hui à Rabat

La 7è session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie se tiendra, aujourd'hui lundi à Rabat, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani et du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani, dans la perspective de booster la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges et les opportunités d'investissement et de partenariat.



Les travaux de cette rencontre constitueront, en fait, une occasion pour procéder à l'évaluation du bilan de la dernière session, prospecter les opportunités de coopération, examiner les sujets d'intérêt commun, concerter et échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales.



Le point d'orgue de cette session sera sans aucun doute la signature des projets d'accords, de mémorandums d'entente et des programmes de mise en oeuvre, dans leur phase finale, après leur soumission à la session par les experts des deux pays.



Les observateurs et les acteurs économiques des deux pays sont unanimes que le niveau d'échange commercial entre les deux pays demeure en deçà des aspirations, en dépit des efforts fournis dans le but d'élargir le volume des investissements.



Selon les derniers chiffres officiels au Qatar, le niveau des échanges commerciaux bilatéraux n'a pas dépassé, en 2017, quelque 290.7 millions riyals qataris (1 dollar américain= 3.6398 riyal), même si une légère amélioration a été enregistrée par rapport à 2016 (267.3 millions riyals qataris). Il ressort également que la balance commerciale penchait pour le Qatar en 2016 avec 72,5 millions riyals qataris, avant qu'elle ne devienne excédentaire en 2017 en faveur du Maroc, avec 9,5 millions riyals qataris. Les importations qataries en provenance du Maroc concernent les légumes, fruits et prêts à porter, tandis que les exportations vers le Maroc sont représentées par les produits d'aluminium et le polyéthylène.



En ce qui concerne les investissements, l'importance doit être accordée, selon des experts économiques marocains, aux secteurs productifs qui permettront un partenariat et une complémentarité entre les deux pays, en particulier l'agriculture, la pêche maritime, le textile, l'industrie du cuir, les services financiers, les TIC et l'énergie. Ces secteurs sont d’autant plus prometteurs eu égard aux capacités des marchés qatari et marocain, notamment avec l'existence d'une législation attractive des investissements, une souplesse administrative, outre les différents accords liant les deux pays.



Atlasinfo avec MAP