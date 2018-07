Maroc-Palestine : signature d'une convention de jumelage entre les villes d'Oujda et d'Al Qods

Intervenant à cette occasion, M. Laaraj a indiqué que cet événement témoigne de la profondeur des relations historiques et culturelles liant les deux pays frères et constitue une parfaite illustration de la dynamique de fraternité solide unissant Oujda et Al-Qods.



"Au delà des engagements pris en vertu de la convention de jumelage, il s'agit là d'une relation chargée d'histoire commune", estime M. Laaraj, ajoutant que l'événement Oujda, capitale de la culture arabe pour l'année 2018, évoque constamment à travers ses différentes activités la dimension civilisationnelle liant le Maroc et la Palestine.



La désignation du regretté poète palestinien Mahmoud Darwich, en tant que symbole de la culture arabe au titre de l'année 2018, vient ouvrir de nouvelles perspectives pour la ville millénaire d'Oujda pour célébrer la culture palestinienne dans tous ses aspects, a-il dit.



Le ministre a également rappelé les efforts consentis par le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, en sus des différents formes de soutien politique et diplomatique apportées à la cause palestinienne, et les rôles agissants de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, qui œuvre sans cesse à la réalisation d'importants projets dans la ville sainte.



Pour sa part, le ministre de la culture palestinien à relevé que la convention de jumelage entre Al-Qods et Oujda illustre la profondeur et l'originalité des relations unissant le Maroc et la Palestine, saluant, par la même, le soutien présenté par le Royaume au profit du peuple palestinien.



"Notre présence à Oujda traduit notre profonde gratitude aux rôles du Royaume sur tous les plans, grâce aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI", s'est-il félicité, ajoutant que " la culture est l'un des piliers avec lesquels nous faisons face aux politiques de l'occupant visant à faire isoler Al Qods de son environnement arabe et humain". La culture est un moyen de lutter contre la destruction de l’histoire et l'occultation des vérités, a-t-il fait observer.



La cérémonie de signature de la convention de jumelage, qui a été marquée par la présence, notamment du Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, d'élus et d’académiciens, a eu lieu en marge d'un colloque sous le thème " la relation de la région de l'Oriental avec Al-Qods".



Placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, le coup d'envoi officiel de l'événement Oujda capitale de la culture arabe au titre de l'année 2018, a eu lieu en avril dernier dans la capitale de l'Oriental.



Au menu de cette célébration (13 avril 2018- 29 mars 2019) figurent des centaines d'activités culturelles et artistiques, des colloques scientifiques et des festivals d'envergure nationale et internationale avec la participation d'environ 1.200 artistes et intellectuels.