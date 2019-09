Maroc : Ouverture à Ifrane du deuxième festival Tililli de la femme amazighe

La 2ème édition du festival Tililli de la femme amazighe s'est ouverte, vendredi à Ifrane, avec la participation des artistes et des chercheurs venus de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie outre du Maroc.



Initié par l'association provinciale pour le développement des montagnes d’Ifrane, sous le signe '’authenticité et créativité’’, cet événement culturel vise à mettre en valeur le patrimoine culturel amazigh, œuvrer à sa préservation et relancer l’activité culturelle dans la province d'Ifrane.



Dans une déclaration à la MAP, en marge de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle et artistique, le directeur de la Fondation de la femme amazighe de l'Afrique du nord, Abdeljaouad Aoujdi a indiqué que cette édition met l'accent sur la production culturelle amazighe et sur le rôle important de la diplomatie parallèle dans la consolidation des liens entre les pays maghrébins.



Cette édition qui a choisi la Tunisie en tant qu'invité d'honneur sera l'occasion d'échanger sur des questions liées à l'action associative et culturelle notamment amazighe dans la région maghrébine, a-t-il dit.



Le festival sera marqué, pour la première fois, par l'organisation d'un concours "Miss Afrique du Nord" avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye ainsi qu'un concours de la nouvelle amazighe, a fait remarquer M. Aoujdi.



C'est un groupe d'Imdyazen (poètes amazighs) et une troupe d'Ahizouss locale qui ont ouvert le bal de cette deuxième édition du festival Tililla de la femme amazighe.



Ce festival tend à mettre l’accent sur le rôle de la femme amazighe, en tant qu’acteur principal dans la vie socio-économique, et sur les potentialités touristiques et culturelles de la province, ainsi que sur l’importance de la diplomatie parallèle dans le raffermissement des liens de partenariat entre les pays de l’Afrique du nord.



Les organisateurs ont programmé des soirées artistiques animées par de nombreux artistes de divers horizons ainsi que des compétitions littéraires.



Le festival Tililli sera aussi marqué par l’organisation de conférences thématiques axées sur ‘’les industries culturelles’’, ‘’la diplomatie culturelle parallèle’’ et ‘’l’expérience créative de la femme amazighe, à la lumière de la diplomatie culturelle’’.



La précédente édition du festival Tililli a été organisée sous le thème ‘’la femme amazighe et le défi du développement en Afrique du nord’’.