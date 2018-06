Maroc: Octroi de licences d'exploitation de charbon à cinq sociétés et une coopérative à Jerada

L'opération d'octroi des licences d'exploitation de charbon, supervisée par le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk tabet et le directeur des mines au ministère de tutelle, Ali Mellouki, s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements pris par les autorités publiques en interaction positive avec le dossier revendicatif des habitants de la province notamment en ce qui concerne la promotion de la situation socio-économique des ouvriers qui exploitaient les puits de charbon (cendriers) de manière anarchique, indique un communique de la province de Jerada.



Les sociétés et la coopérative bénéficiaires auront droit à commercialiser leur production auprès de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), branche électricité, dans le cadre d'une convention qui garantit aux ouvriers une couverture médicale et sociale et une assurance travail outre le respect des règles de sécurité, ajoute la même source.



Des licences d'exploitation de charbon, délivrées par le ministère de l'Energie, des Mines et du Développement durable, rappelle-t-on, ont été déjà remises à quatre coopératives.