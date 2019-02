Maroc: Nizar Baraka (PI) appelle à redonner confiance dans l'action politique

M. Baraka qui était l’invité d’une conférence organisée dans le cadre de l'université populaire de la Fondation Fkih Tétouani autour de la situation politique et économique, a plaidé en faveur de l'adoption d'une nouvelle vision de l'exercice politique fondée sur quatre piliers fondamentaux. Il s'agit de l’interaction et la proximité à l'égard des citoyens, la promotion et l'encadrement du débat public, l’animation des espaces de dialogue avec la société civile et l'écoute des attentes et préoccupations des citoyens.



Il a également mis l'accent sur la nécessaire consécration de la culture de l’engagement et la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, dans le droit fil des dispositions et des prérogatives que confère la Constitution aux acteurs politiques, tout en insistant dans ce contexte sur la responsabilité des élites politiques.



Le secrétaire général du parti de l'Istiqlal a mis en avant l'importance de la démocratie participative et son rôle en matière de prise de décision et d’évaluation des politiques publiques, par le biais de l'institutionnalisation d’espaces de dialogue civil et d'initiative citoyenne, condition sine qua non pour une plus grande participation des citoyens dans la prise, le suivi et l'évaluation de la décision politique, ainsi qu’en matière de développement.



En outre, M. Baraka a abordé la performance de l’action gouvernementale, estimant qu'il y a une "lenteur notable" dans la mise en œuvre des engagements pris par l’exécutif et en matière d'interaction avec les revendications sociales et légitimes de la population dans plusieurs régions du Royaume.



Il a à ce propos appelé le gouvernement à agir au plus vite pour traiter les dysfonctionnements et problèmes structurels de manière à mettre un terme à "l'état d'attentisme et de léthargie’’.



M. Baraka a d'autre part souligné que les questions de la jeunesse requièrent une approche globale impliquant les différents départements et que le Maroc a tout à gagner à améliorer la confiance de ses jeunes dans la politique.



Cette rencontre a été marquée par des échanges entre le secrétaire général du parti de l’Istiqlal et nombre de journalistes autour de thèmes ayant trait à la donne politique et à la conjoncture économique et sur d’autres sujets d'actualité