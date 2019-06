Maroc: Moulay Hafid Elalamy en visite de travail au Japon

Le ministre de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, effectue en compagnie de M. Othman El Ferdaous, Secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement, une visite de travail au Japon, du 11 au 14 juin.



L’objectif de la visite est de mettre en avant, auprès de la communauté d’affaire japonaise, le potentiel du secteur industriel marocain ainsi que les opportunités d’investissements qu’il recèle, indique le ministère dans un communiqué.



Il s'agit d'une visite dense et prometteuse compte tenu de la qualité des rencontres et des réunions programmées, le ministre devant rencontre des industriels japonais de renom, à l’instar de Toyota, Panasonic, Nippon Paint, ou encore IHI corp, selon la même source.



La mission du ministre s’inscrit dans le cadre de la démarche déployée pour le secteur industriel, visant à drainer des investissements nouveaux, permettant de densifier le tissu productif et de localiser des métiers innovants qui développent en profondeur l’intégration locale, conclut le communiqué.