Maroc: Mohamed Lazaar, nouveau PDG de la Compagnie Minière de Touissit

M. Mohamed Lazaar, actuel Directeur Général Délégué de la Compagnie Minière de Touissit (CMT) a été nommé nouveau Président Directeur Général (PDG) de la société, a annoncé, mardi, la minière cotée en bourse.



Le Conseil d’Administration, tenu le 20 décembre 2017, a accepté la démission de M. Jean-François Fourt de son poste d’Administrateur et de PDG, pour lui permettre de se diriger vers de nouveaux horizons et de relever de nouveaux défis, souligne la société dans un communiqué.



"Le Conseil tient à remercier chaleureusement M. Fourt pour son engagement et sa contribution importante au développement de notre Société et lui souhaite de connaître une autre belle réussite dans la réalisation de ses futurs projets", indique CMT dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca. Le Conseil a nommé M. Lazaar, actuel Directeur Général Délégué en qualité de PDG et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions, a-t-elle conclu.