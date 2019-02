Maroc: Meghan Markle, épouse du prince Harry, se fait un tatouage au Henné

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont arrivés, samedi soir, à Casablanca, pour une visite de trois jours au Maro



Le Duc de Sussex, et son épouse Meghan Markle, Duchesse de Sussex, ont effectué, dimanche dans la commune d'Asni (province d'Al Haouz), des visites à des pensionnats de l'Association "Education for All" ainsi qu'au Lycée Qualifiant "Grand Atlas".



Ainsi, le Duc et la Duchesse de Sussex ont visité le pensionnat "Dar Asni 3" relevant de l'Association "Education for All", un établissement qui accueille de jeunes filles âgées de 12 à 18 ans en leur assurant hébergement, nourriture et soutien scolaire en vue de poursuivre leurs études.



A leur arrivée dans l'enceinte de cet établissement, dédié à la lutte contre la déperdition scolaire des filles en milieu rural, le couple royal britannique a été accueilli par des youyous et des chants populaires interprétés par de jeunes pensionnaires avant que la Duchesse de Sussex ne soit conviée à la traditionnelle cérémonie d'application du henné, en présence notamment de l'ambassadeur britannique à Rabat, M. Thomas Reilly, du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, et du directeur de l'Académie régionale de l'Education et de la Formation, M. Ahmed Karimi.