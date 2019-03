Maroc-Malawi/Argentine : deux séances d'entraînement pour les Lions de l'Atlas

La sélection nationale de football a effectué mardi deux séances d'entraînement au terrain annexe du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, dans le cadre des préparatifs pour le match contre le Malawi, pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2019, et pour le match amical face à l'Argentine qui se jouera le 26 mars au Grand stade de Tanger.



La sélection a effectué lundi sa première séance avec la participation de la majorité des joueurs convoqués par Hervé Renard, à l'exception de Soufiane Amrabat, Munir Mohamedi, Khalid Boutaïb, Yunis Abdelhamid, qui devraient rejoindre le groupe ce jour à Bouznika.



S'agissant de Hakim Ziyech et Younès Belhanda, le staff médical de la sélection sont en contact avec les médecins de l'Ajax Amsterdam et du Galatasaray, dans l'attente des rapports médicaux relatifs aux deux joueurs afin de déterminer la nature des blessures et de s'assurer de la possibilité de leur participation à ce stage, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football.



Le milieu offensif Amin Harit manquera les deux matchs des Lions de l'Atlas pour cause de blessure.



A cet effet, le sélectionneur national a fait appel au milieu de terrain du Wydad de Casablanca Walid El Karti pour rejoindre le stage de l’équipe nationale