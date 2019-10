Maroc-Malaga : Signature de 4 conventions dans le domaine de développement durable

Quatre conventions de coopération ont été signées, lundi à Malaga, entre des villes marocaines et la ville espagnole de Malaga, en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de développement durable.



Il s'agit d'une Convention cadre de coopération en matière de développement durable et de tourisme, qui a été signée par le maire de Dakhla, Sidi Sloh El Joumani et le maire de Malaga, Francisco de la Torre Prados.



Le deuxième protocole pour l'élaboration d'une convention cadre relative au développement durable et aux nouvelles technologies a été, quant à lui, signé par le maire d'Oujda, Omar Hjira, et M. De La Torre, tandis qu'un protocole pour l'élaboration d'une convention cadre de coopération dans les domaines de l'environnement et du développement durable, de valorisation du patrimoine, de tourisme et de développement économique a été signé par le maire de Meknès, Abdallah Bouanou, et le maire de Malaga. A cela s'ajoute une convention cadre de coopération entre la ville de Malaga et le groupement de communes Seddina pour l'environnement, qui a signée entre le maire de Malaga et le président du groupement, Abderrahman Kerkich. Le but de cet accord est d'appuyer la création de l'observatoire de l'environnement et de développement durable de Seddina.



Ces conventions ont été signées en marge d'une journée de travail organisée par la mairie de Malaga, sous le thème "promouvoir la coopération Espagne-Maroc dans la nouvelle période de programmation 20121-2027", à laquelle ont pris part des maires d'une trentaine de villes marocaines, des experts et des représentants de la société civile espagnole.