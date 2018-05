Maroc : Les tricycles Pickalty débarquent à Marrakech

L’écologie est une fois encore au cœur des préoccupations de la ville ocre. Le paysage urbain Marrakchi a récemment adopté une nouvelle solution de mobilité durable : les tricycles Pickalty. Plus économique, écologique et surtout plus pratique cette nouvelle tendance a été initiée par un jeune Marocain du monde, Brahim Belghiti.



Ce nouveau moyen de circulation est un vélo qui a la particularité d’avoir deux roues à l’avant pour maintenir une caisse pouvant supporter jusqu’à 200 kilos. Aucune pollution, aucun permis, assurance ou plaque d’immatriculation. Bref, une réelle révolution de la mobilité urbaine.



Partenaire de l’Agence de Coopération allemande Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), La start up de ce jeune entrepreneur originaire de Tiznit et qui a grandi en France a récemment livré un lot de tricycles Store à la commune de Marrakech. Cette nouvelle génération de vélo, dont le design a été réalisé par Hajar Wassim, ingénieure d’études en charge du projet Pickalty, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable notamment avec le programme «mosquées vertes» de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique AMEE, lancé en 2016 en marge de la COP22 de Marrakech.



Cette première livraison d’une valeur de 23.000 DH sera suivie d’autres dans l’optique d’étendre l’expérience à d’autres villes du royaume, l’objectif étant de déployer ce nouveau moyen de transport écologique afin d’optimiser et de multiplier les opérations de sensibilisations au Maroc puis pourquoi pas ensuite, sur tout le continent africain.



« J’aimerais exporter en Espagne et en Europe du Sud, mais ce sont surtout les marchés africains qui me paraissent très prometteurs, » confie Brahim Belghiti, plein d’ambitions.



Différents clients, privés cette fois, passent déjà commande, à l’image du Festival Marrakech Du Rire ou encore de la société de propreté urbaine Mecomar qui ont vite adopté le « Pickalty way of life ».