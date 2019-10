Maroc: Le gouvernement dans sa nouvelle mouture répond aux critères d'efficience et de compétences (El Otmani)

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi dans sa nouvelle mouture répond aux critères d'efficience et de compétences, eu égard à sa structure, à l'organisation de ses départements et à la présence de femmes et de jeunes dans sa composition, a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.



Dans une déclaration à la presse après l'audience accordée par le Roi Mohammed VI aux membres de ce gouvernement, M. El Otmani a relevé que le gouvernement dans sa nouvelle mouture répond aux critères sur lesquels a insisté le Souverain dans le Discours du Trône de juillet 2019, notamment en ce qui a trait à l'intégration de nouvelles compétences et la prise en compte de la présence des femmes et des jeunes.



Il a relevé que l’opération de rajeunissement s'avère nécessaire non seulement en ce qui concerne les hautes fonctions, mais aussi au niveau du gouvernement. Le nombre des membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture a été réduit de 39 à 23, a indiqué M. El Otmani, soulignant que l'efficience de ce gouvernement dans nouvelle mouture se manifeste à travers le regroupement de certains départements ministériels, ainsi que par le rôle qui sera dévolu au Chef du gouvernement en matière de coordination entre ces départements pour assurer davantage de convergence et de cohésion entre les différentes politiques publiques.