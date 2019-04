Maroc : Le commerce, un secteur vital dans la région Dakhla-Oued Ed-Dahab (Elalamy)

M. Elalamy, qui intervenait samedi à Dakhla lors d'un Colloque régional sur "Le Commerce, l'industrie et les services dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab", a appelé à accorder plus d’intérêt au secteur du commerce et à chercher des solutions aux problèmes qui entravent son développement.



Le ministre a, en outre, mis l’accent sur l’importance de ce colloque qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres régionales organisées par les Chambres de commerce au niveau des 12 régions du Royaume, et dont les travaux seront sanctionnées par l’adoption de recommandations, notant que ces dernières seront soumises aux Assises nationales sur le Commerce, prévues les 24 et 25 avril courant à Marrakech.



M. Elalamy a aussi mis en exergue le rôle d’accompagnement que jouent les Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services, en tant qu’intermédiaires entre les commerçants, les professionnels et le ministère de tutelle.



Le ministre a relevé, à cette occasion, que le secteur commercial constitue un levier essentiel de l’économie nationale d’autant plus qu’il emploie 1,5 million de personnes, insistant sur l’importance des assises régionales dans l'élaboration d'une vision globale à même de contribuer au développement de ce secteur.



Pour sa part, le wali de la région, gouverneur de la province de Oued Ed-Dahab, Lamine Benomar, a mis en avant l’importance de ce colloque régional qui se tient dans un contexte exceptionnel marqué par une réflexion autour du nouveau modèle de développement, appelant à faire du commerce de proximité un acteur principal du tissu socio-économique de la région.



Il a d’autre part mis en relief les potentialités dont regorge la région et la nécessité d'améliorer le climat des affaires pour attirer davantage d'investissements.



De son côté, le président de la région, Yenja Khettat ,a relevé que ce colloque régional s'inscrit dans le cadre du renforcement de la communication entre les professionnels du secteur de Commerce, soulignant qu'il permettra d'identifier leurs besoins et attentes et de s'arrêter sur les différents problèmes et défis qui se posent à eux.



Ce colloque participera à la promotion du secteur du commerce dans la région en phase avec la dynamique de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume, a-t-il affirmé.



Le président de la Chambre du Commerce, de l'Industrie et des Services de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab, Mohamed El Bettah, a souligné que la tenue de ce colloque intervient en consécration de la régionalisation avancée en tant que choix stratégique nécessitant l’adhésion de tous les acteurs, présentant, par la même occasion, plusieurs recommandations des professionnels de la région qui doivent être prises en compte lors de l'élaboration de la stratégie nationale de commerce.



Le vice-président de la Fédération des Chambre marocaines d’industrie, du commerce et des services, Mohamed Fedlam a, pour sa part, donné un aperçu sur le rôle de coordination joué par la fédération, se félicitant de l’action menée par le ministère de tutelle en vue de promouvoir le secteur du commerce.