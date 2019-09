Maroc: Le RNI organise la 3ème université d'été, les 20 et 21 septembre à Agadir

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) organise les 20 et 21 septembre à Agadir, la 3ème université d’été, sous le signe "Une mobilisation des jeunes pour une participation politique citoyenne".



Cette édition, qui connaîtra la participation de plus de 5.000 jeunes issus des différentes régions du Royaume, sera marquée par la présence du président du parti, des membres de son bureau politique, ainsi que d'invités marocains et étrangers, indique un communiqué du Parti.



L’ouverture prévue pour le 20 septembre, au théâtre de verdure de la ville, sera suivie (21 septembre) par des ateliers thématiques qui se tiendront à la Faculté de Médecine et de Pharmacie et à l'Université internationale d’Agadir, sur des questions liées entre autres aux "valeurs de l’entreprise et la politique", aux "jeunes et moyens de gestion d’une campagne électorale", ainsi qu'au "rôle de la femme dans l’encouragement à la participation politique"



Cette rencontre sera clôturée par une allocution du président du RNI prononcée juste après la présentation des rapports sur les ateliers thématiques.