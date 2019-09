Maroc: Le Prix national de la culture amazighe "catégorie film" du 17 au 19 septembre à Agadir

Le Prix national de la culture Amazighe "catégorie film" aura lieu du 17 au 19 septembre à la salle Brahim Radi à Agadir, à l'initiative de l'association du festival international du film amazigh "Issni N’Ourgh".



Organisée avec le soutien du Conseil communal d'Agadir et en partenariat avec l'Institut royal de la culture Amazighe (IRCAM), cette manifestation culturelle qui célèbre le cinéma amazigh permettra aux réalisateurs et producteurs de mettre en avant leur talent et créativité artistique, indique les organisateurs dans un communiqué.



Ainsi, neuf films seront en lice pour ce prix, répartis sur les catégories des longs et courts métrages, la fiction, le documentaire et le film vidéo.



Il s’agit des "Monsters" de Mohamed Fauzi , de "Tifelt N Unaruz" de Hamid Achtouk, d’"Exlamation" de Mohamed Amalaab, d'"Éclipse" de Karima Moukharij, d’"Anâaq" de Mohammed Bouzia et Kacem Achehboun.



Seront également en compétition les projections, "Tamsmunt N Tqbilt" d’Abderrahman Elabdi, "Tharbat N Wadoo" de Latefa Ahrrare, "Balala" d’Ayoub Ait Bihi et "d’Abrray" d’El houssaine Tahiri.



Le jury de cette compétition présidé par le Chercheur à l’IRCAM Driss Azdoud, comprend Abdallah Boumalk, docteur en sciences du langage et Brahim Hasnaoui spécialiste en Genres artistiques et litte raires modernes.



Au menu de cette manifestation figurent des discussions intellectuelles sur des problématiques liées à l’art Amazighe et à l’audiovisuel qui seront animées par une pléiade d’universitaires, d’artistes et professionnels de l'audiovisuel et du cinéma au Maroc.



A cette occasion, un hommage sera rendu au professeur Lahoucine El Moudjahid secrétaire général de l’IRCAM et l'un des fondateurs du mouvement Amazigh qui a défendu ardemment les droits culturels au Maroc. Aussi, un hommage posthume sera rendu à l'un des pionniers du paysage cinématographique marocain, Ahmed Aznag, conclut-on de même source.