Maroc : Le PPS souligne la nécessité de répondre positivement aux revendications légitimes des citoyens

Dans le communiqué final rendu public, dimanche, à l'issue de ce congrès, tenu, du 11 au 13 mai à Bouznika, sous le thème "un souffle démocratique nouveau", avec la participation de 1191 délégués représentant les différents sections régionales, secteurs socioprofessionnels et organisations parallèles, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, le parti a réitéré l'attachement du parti aux valeurs de liberté, de paix, de démocratie, d'égalité et des droits de l'homme ainsi que son engagement pour une mondialisation "alternative juste et équitable".



Le parti a également salué le contenu du document relatif à la ligne politique et au programme national, fidèle à l'"école du parti défendant les causes de la patrie et des citoyens et de l'identité du parti progressiste et de gauche et s'imprégnant des valeurs humaines, de la noble pensée socialiste et d'une culture nationale diverse et riche".



Les congressistes ont invité toutes les composantes du parti à adhérer au contenu de ce document, qui sert de feuille de route, à travers sa mise en œuvre au quotidien, en vue d'instaurer le respect des droits politiques, économiques, culturels, civils et écologiques, et d'avancer vers une société de progrès et de justice sociale.



Ils ont également défendu le bilan positif des membres du parti qui assument une responsable dans l'actuelle majorité et qui ont assumé une responsabilité dans le gouvernement précédent avec abnégation pour servir au mieux l'intérêt général, saluant également le travail effectué par les élus du parti au sein des différentes institutions.



Après avoir mis en avant le grand rayonnement qu'a connu le parti et son influence croissante dans la vie politique nationale, ainsi que sa crédibilité, le congrès a appelé les organisations locales, régionales, nationales, parallèles et les secteurs socioprofessionnels et l’ensemble des militants du parti, à l’intérieur et l’extérieur du pays, à accompagner cet élan en termes d'organisation, d’encadrement intellectuel et politique, et à poursuivre ces efforts dans un cadre solidarité et de cohésion, afin de relever les défis et de permettre à la formation du livre d’occuper la place qui lui sied dans le champ politique national.



Concernant l'intégrité territoriale du Royaume, le congrès a affirmé qu'elle reste une question cruciale jouissant d'un consensus national inébranlable, appelant à conforter cette unanimité par le front intérieur et l'implication active de toutes les forces vives de la nation, à travers la diplomatie parallèle, particulièrement civile, partisane et parlementaire, tout en accordant une attention particulière à la souffrance des Marocains séquestrés dans les camps de Tindouf, dans le sud de l'Algérie et en poursuivant les chantiers de développement dans les provinces du sud.