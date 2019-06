Maroc: Le Général de Corps d'Armée reçoit le Général Hayat, président du Comité Interarmées des Chefs d’États-Majors de l’Armée pakistanaise

sur Hautes instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, lundi au niveau de l’État-Major Général des FAR à Rabat, le Général Zubair Mahmood Hayat, président du Comité Interarmées des Chefs d’États-Majors de l’armée pakistanaise.



Selon un communiqué de l’État-Major Général des FAR, les entretiens ont porté sur l’état des lieux des relations de coopération militaire entre les forces armées des deux pays.



Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les moyens à même d’élargir les perspectives de cette coopération, précise le communiqué.



Le Général Zubair Mahmood Hayat, président du Comité Interarmées des Chefs d’États-Majors de l’armée pakistanaise, effectue une visite de quatre jours au Royaume à la tête d’une délégation militaire pakistanaise.



Au programme, le Général Zubair Mahmood Hayat effectuera une visite au Collège Royal de l’Enseignement Militaire Supérieur (CREMS) de Kénitra.